Арктическое научное судно "Академик Александров" войдёт в состав ВМФ в 2018 году

11 мая «Академик Александров» покинул эллинг. Строительство океанографического судна завершится уже на воде.

Многоцелевое судно усиленного ледового класса, помимо морских исследований, создано для решения целого ряда задач: поисково-спасательных операций, дноуглубительных работ, буксировки, транспортировки военной техники. Также «Академик Александров» может поднимать затонувшие морские объекты, даже те, что представляют экологическую опасность.

Судно строится по заказу министерства обороны РФ. Закладка состоялась в декабре 2012 года, передача заказчику после ходовых испытаний запланирована на конец 2018 года.

В церемонии вывода судна из эллинга приняли участие руководители ОСК, губернатор Игорь Орлов, представители командования ВМФ, корабелы «Звёздочки» и члены их семей, - сообщает ИА "Регион 29".