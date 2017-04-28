Республика Коми готова закупить в Архангельской области "холмогорских буренок"

В Архангельск прибыла делегация Республики Коми. Темой встречи заместителя председателя правительства Коми Анатолия Князева с заместителем председателя правительства АО Евгением Фоменко стало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, подписанное ещё в июне прошлого года.

—Добрососедские отношения между нашими регионами необходимо укрепить экономическими связями, – отметил Евгений Фоменко. – Архангельской области есть, что предложить. В сфере АПК региона приоритетными направлениями являются семеноводство и племенное животноводство. Напомню, по надоям молока Поморье занимает второе место в России.

Весьма заинтересовала гостей холмогорская порода коров.

– На сегодняшний день в Республике Коми рассматриваются различные варианты закупки скота, – сообщил Анатолий Князев. – Внутренние резервы исчерпаны, поэтому планируется приобретение около тысячи голов за пределами региона. Коровы, приспособленные к условиям Севера, – это, конечно, оптимальный вариант.

Со своей стороны Республика Коми готова предложить Архангельской области широкий ассортимент мясной продукции. Только одна из птицефабрик региона выпускает продукцию трёхсот наименований.

—Если эта продукция будет качественной и недорогой, то она станет пользоваться спросом у жителей Поморья, – ответил Евгений Фоменко.

В ходе визита в Архангельске состоялась презентация продукции обоих регионов, в том числе были представлены мясные деликатесы из Коми.

Евгений Фоменко акцентировал внимание гостей на перспективах развития сотрудничества в сфере семеноводства. Он отметил: благодаря суровому климату в Поморье выращивают семенной картофель отменного качества. Он пользуется спросом не только на Севере. Например, его активно закупает Краснодарский край.

Анатолий Князев поддержал инициативу, сообщив, что для развития контактов по этому направлению есть вполне конкретные предпосылки, - сообщает пресс-служба правительства области.