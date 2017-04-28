В Арктическом морском институте пройдёт День открытых дверей

13 мая Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приглашает выпускников школ, их родителей и педагогов на День открытых дверей.

Тех, кто интересуется морскими науками, ждут презентация института, знакомство с его администрацией и экскурсия по АМИ, - сообщает пресс-служба правительства области.

История этого учебного заведения насчитывает более 230 лет. Сегодня выпускники морского института работают во многих судоходных компаниях страны, занимают руководящие посты в Росморфлоте, Северном и Мурманском морских пароходствах, морских портах страны, на судостроительных и судоремонтных заводах.

Одно из старейших в России морских учебных заведений будет встречать своих потенциальных курсантов 13 мая в 14:00. Адрес Арктического морского института имени В.И. Воронина: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 111.