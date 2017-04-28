В Северодвинске высадится эко-десант «Вместе мы можем многое»

Организатором эко-десанта является центр семейного творчества «Я - Самость», который взял шефство над территорией, называемой Приморским парком или Паранихой, и целенаправленно её озеленяет.
Массовые акции проводятся дважды в год: весной и осенью - в периоды, благоприятные для посадки деревьев и кустарников. Силами волонтёров здесь высажены лиственные деревья, среди которых такие редкие для нашего города как дубы, и хвойные породы, в том числе и кедры.Задача, которую ставят себе участники, - убрать с территории мусор, осмотреть посадки прошлых лет, выполнить ухаживающие процедуры, посадить новые деревца и кустарник.
Среди участников - представители общественных организаций «Дети войны Молотовска», «Совесть», «СемьЯ», центра семейного творчества «Я-Самость», студенты техникумов электромонтажа и связи (бывшее ПУ-38) и строительства, дизайна и технологий (бывшее ПУ-21), а также ребята из объединения «ЭКО ДЮЦ».
Принять участие в экологической акции может любой желающий. Организаторы рекомендуют взять с собой рабочие перчатки, термос с горячим напитком и бутерброды, а также инвентарь: грабли, лопаты, ведра, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.