В Северодвинске высадится эко-десант «Вместе мы можем многое»

Ставшая уже традиционной экологическая акция состоится 13 мая. Участники собираются в 10.00 напротив дома № 5 на бульваре Строителей.

Организатором эко-десанта является центр семейного творчества «Я - Самость», который взял шефство над территорией, называемой Приморским парком или Паранихой, и целенаправленно её озеленяет.

Массовые акции проводятся дважды в год: весной и осенью - в периоды, благоприятные для посадки деревьев и кустарников. Силами волонтёров здесь высажены лиственные деревья, среди которых такие редкие для нашего города как дубы, и хвойные породы, в том числе и кедры.Задача, которую ставят себе участники, - убрать с территории мусор, осмотреть посадки прошлых лет, выполнить ухаживающие процедуры, посадить новые деревца и кустарник.

Среди участников - представители общественных организаций «Дети войны Молотовска», «Совесть», «СемьЯ», центра семейного творчества «Я-Самость», студенты техникумов электромонтажа и связи (бывшее ПУ-38) и строительства, дизайна и технологий (бывшее ПУ-21), а также ребята из объединения «ЭКО ДЮЦ».

Принять участие в экологической акции может любой желающий. Организаторы рекомендуют взять с собой рабочие перчатки, термос с горячим напитком и бутерброды, а также инвентарь: грабли, лопаты, ведра, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.