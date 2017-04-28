В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»

Напомним, специальный диплом «Признательность» вручается многодетным семьям, достойно воспитавших троих детей до достижения восьмилетнего возраста. С 2017 года дипломом «Признательность» также награждаются многодетные семьи, достойно воспитывающие троих и более детей, принятых на воспитание.
Также увеличен размер единовременного вознаграждения с 5 848 рублей до 10 000 рублей.
Семьям, награжденным специальным дипломом, имеющим шесть и более детей, предоставляется субсидия на приобретение механического транспортного средства в размере 1 000 000 рублей, имеющим семь и более детей – субсидия на улучшение жилищных условий в размере 2 000 000 рублей.
В 2017 году в соответствии с распоряжением губернатора дипломом «Признательность» награждены 77 многодетных семей, в том числе приемных семей – четыре, семей с шестью детьми – шесть, семей с семью детьми – две.
Конкурс «Лучшая семья Архангельской области» проводится уже в пятый раз. С 2013 года в конкурсе приняли участие 154 семьи.
В этом году на конкурс заявились 25 семей из 15 муниципальных образований Поморья, - сообщает пресс-служба правительства области.