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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50677.html

Общество

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»
РressFoto
12 мая в 11:30 в региональном правительстве состоится торжественная церемония награждения многодетных семей специальным дипломом «Признательность». Награды получат также победители традиционного конкурса «Лучшая семья Архангельской области».

Напомним, специальный диплом «Признательность» вручается многодетным семьям, достойно воспитавших троих детей до достижения восьмилетнего возраста. С 2017 года дипломом «Признательность» также награждаются многодетные семьи, достойно воспитывающие троих и более детей, принятых на воспитание.

Также увеличен размер единовременного вознаграждения с 5 848 рублей до 10 000 рублей.

Семьям, награжденным специальным дипломом, имеющим шесть и более детей, предоставляется субсидия на приобретение механического транспортного средства в размере 1 000 000 рублей, имеющим семь и более детей – субсидия на улучшение жилищных условий в размере 2 000 000 рублей.

В 2017 году в соответствии с распоряжением губернатора дипломом «Признательность» награждены 77 многодетных семей, в том числе приемных семей – четыре, семей с шестью детьми – шесть, семей с семью детьми – две.

Конкурс «Лучшая семья Архангельской области» проводится уже в пятый раз. С 2013 года в конкурсе приняли участие 154 семьи.

В этом году на конкурс заявились 25 семей из 15 муниципальных образований Поморья, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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