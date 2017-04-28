В День Победы в Северодвинске работала семейная площадка

9 мая в Северодвинске рядом с площадью Победы работала семейная площадка, на которой нашлись занятия по душе и взрослым, и детворе. Радость общения подарил горожанам «Клуб молодых семей», работающий при Молодёжном центре.

В День Победы на три часа возле ДИТРа развернулся небольшой город детства из сороковых лет. Здесь ребята могли заняться творчеством на, пожалуй, одной из самых больших раскрасок. А те, кому баннера не хватило, переходили на асфальт и продолжали рисовать, но уже мелками.

Тут же проводились многочисленные мастер-классы по оригами и рисованию от муниципальной библиотечной системы и газеты «Северный рабочий». Одна за другой проходили викторины и лотерея «Читаем детям о войне».

Вручались призы и подарки.

Представители художественной школы наносили аквагрим всем желающим.

Волонтёры Молодёжного центра организовывали дворовые игры для всей семьи.Очень востребованной оказалась детская военная фотозона. Здесь ребята примеряли шинели и пилотки, антураж предметы 40-х.У открытого микрофона «Стихи о Победе» временами выстраивалась очередь - ребята с удовольствием декламировали стихи и исполняли песни о войне, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.