Новости дня

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»

В Архангельске недовольный гость пытался задушить хозяйку квартиры

В День Победы в Северодвинске работала семейная площадка

В Архангельске задержали мужчину, пытавшегося проникнуть внутрь водонапорной башни

Мобильная версия 16+

Четверг, 11 мая, 11:16

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50675.html

Общество

В День Победы в Северодвинске работала семейная площадка

В День Победы в Северодвинске работала семейная площадка
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
9 мая в Северодвинске рядом с площадью Победы работала семейная площадка, на которой нашлись занятия по душе и взрослым, и детворе. Радость общения подарил горожанам «Клуб молодых семей», работающий при Молодёжном центре.

В День Победы на три часа возле ДИТРа развернулся небольшой город детства из сороковых лет. Здесь ребята могли заняться творчеством на, пожалуй, одной из самых больших раскрасок. А те, кому баннера не хватило, переходили на асфальт и продолжали рисовать, но уже мелками.

Тут же проводились многочисленные мастер-классы по оригами и рисованию от муниципальной библиотечной системы и газеты «Северный рабочий». Одна за другой проходили викторины и лотерея «Читаем детям о войне».

Вручались призы и подарки.

Представители художественной школы наносили аквагрим всем желающим.

Волонтёры Молодёжного центра организовывали дворовые игры для всей семьи.Очень востребованной оказалась детская военная фотозона. Здесь ребята примеряли шинели и пилотки, антураж предметы 40-х.У открытого микрофона «Стихи о Победе» временами выстраивалась очередь - ребята с удовольствием декламировали стихи и исполняли песни о войне, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. 

Сегодня 09:18

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»Сегодня 11:03

В Архангельске отключат наружное освещениеВчера 14:31

В Северодвинске школьники знакомятся с орденами и медалями времён войныВчера 13:03

В Архангельске на субботнике "Эстафета чистоты" вывезли 14 тонн мусораВчера 12:18

Праздник «И все о той весне..» собрал тысячи горожанВчера 09:29
1 комментарий

Общество

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»Сегодня 11:03

В столице Поморья среди старшеклассников выберут чемпиона по чтению вслух Сегодня 07:17

11 мая в Поморье ожидаются осадки и юго-западный ветерСегодня 07:03

Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должностьВчера 19:32

Поморье присоединилось к акции «100 баллов для победы»Вчера 15:32

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В канун дня семьи многодетным семьям Поморья вручат дипломы «Признательность»

В столице Поморья среди старшеклассников выберут чемпиона по чтению вслух

11 мая в Поморье ожидаются осадки и юго-западный ветер

Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должность

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Архангельске недовольный гость пытался задушить хозяйку квартиры

В Архангельске задержали мужчину, пытавшегося проникнуть внутрь водонапорной башни

В Коношском районе мужчина вломился в дом к бывшей сожительнице

В школах Каргопольского района обнаружены нарушения антитеррористической защищенности школ

В Шенкурском районе несовершеннолетний на мотоцикле попал в ДТП

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

В Новодвинске прошёл фестиваль спортивных единоборств "Кубок Победы"

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в Сочи

Турнир болельщиков «Водника» завершился неожиданно

Архангельск закружится в вальсах "Пасхального бала"

Надежда Бабкина споёт с Северным народным хором

Выставка северных художников-любителей открылась в Архангельске

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru