Ветер юго-западный и южный 4-9 м/с, ночью в северных районах северо-восточный и северный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-6°; днем +3,+8°, в северных районах 0,+5°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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Четверг, 11 мая, 11:16
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50673.html
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11 мая в Поморье ожидаются осадки и юго-западный ветер
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки.
Ветер юго-западный и южный 4-9 м/с, ночью в северных районах северо-восточный и северный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-6°; днем +3,+8°, в северных районах 0,+5°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.
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