В столице Поморья среди старшеклассников выберут чемпиона по чтению вслух

По правилам чемпионата, нужно без подготовки читать вслух отрывки из разных книг, подготовленные организаторами. Технику и артистизм участников оценивают эксперты.
В этом году участники чемпионата по чтению вслух «Страница 17» в Архангельске вместе со всей Россией отмечают 130-летие со дня рождения Самуила Маршака. В одном из раундов финала ребята обязательно прочтут его произведения.
На этот раз в чтении будут соревноваться 14 старшеклассников. Победитель получит приз – больше 30 томов отечественной и зарубежной прозы и лирики. 14 мая он отправится в Тулу, где встретится с чемпионами из восьми городов Европейской части России. Четверо участников регионального полуфинала выйдут в общероссийский финал.
Общероссийский финал «Страницы 17» пройдет в МХТ им. А.П. Чехова в начале июля. Приз победителю – 300 тысяч рублей.
Акция «Страница 17» – народный проект, участие в котором в 2015–2016 учебном году приняли 12 000 подростков. В этом году она проходит более чем в 60 городах России. Организатором открытого чемпионата по чтению вслух выступает ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», партнёр проекта – Поморская филармония.