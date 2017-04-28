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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/11/50671.html

Общество

В столице Поморья среди старшеклассников выберут чемпиона по чтению вслух

В столице Поморья среди старшеклассников выберут чемпиона по чтению вслух
РressFoto
11 мая в 17:30 в камерном зале Поморской филармонии пройдёт финал отборочного тура чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». Вход на мероприятие свободный.

По правилам чемпионата, нужно без подготовки читать вслух отрывки из разных книг, подготовленные организаторами. Технику и артистизм участников оценивают эксперты.
В этом году участники чемпионата по чтению вслух «Страница 17» в Архангельске вместе со всей Россией отмечают 130-летие со дня рождения Самуила Маршака. В одном из раундов финала ребята обязательно прочтут его произведения.

На этот раз в чтении будут соревноваться 14 старшеклассников. Победитель получит приз – больше 30 томов отечественной и зарубежной прозы и лирики. 14 мая он отправится в Тулу, где встретится с чемпионами из восьми городов Европейской части России. Четверо участников регионального полуфинала выйдут в общероссийский финал.

Общероссийский финал «Страницы 17» пройдет в МХТ им. А.П. Чехова в начале июля. Приз победителю – 300 тысяч рублей.

Акция «Страница 17» – народный проект, участие в котором в 2015–2016 учебном году приняли 12 000 подростков. В этом году она проходит более чем в 60 городах России. Организатором открытого чемпионата по чтению вслух выступает ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», партнёр проекта – Поморская филармония.

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