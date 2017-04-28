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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/10/50674.html

Общество

Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должность

Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должность
Фото с сайта администрации Архангельска
10 мая в архангельских СМИ появилась информация о том, что глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Игорь Атапин приехал в Архангельск из Санкт-Петербурга, где был заместителем декана факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. 

С февраля 2016-го года он работал в Архангельске на должности руководителя пресс-службы городской администрации. На этом месте он проработал чуть больше года.

Вчера 19:32

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Комментарии
Miss, вчера 21:38

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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