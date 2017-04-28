Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должность Фото с сайта администрации Архангельска 10 мая в архангельских СМИ появилась информация о том, что глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Игорь Атапин приехал в Архангельск из Санкт-Петербурга, где был заместителем декана факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. С февраля 2016-го года он работал в Архангельске на должности руководителя пресс-службы городской администрации. На этом месте он проработал чуть больше года. Нашли ошибку? Выделите текст,

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