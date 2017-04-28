Руководитель пресс-службы администрации Архангельска покинет должность

Игорь Атапин приехал в Архангельск из Санкт-Петербурга, где был заместителем декана факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС.
С февраля 2016-го года он работал в Архангельске на должности руководителя пресс-службы городской администрации. На этом месте он проработал чуть больше года.
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo