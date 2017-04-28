Поморье присоединилось к акции «100 баллов для победы»

В 50 регионах страны прошли мероприятия под названием «100 баллов для победы». Одна из наиболее масштабных акций была организована в Архангельской области.

В течение месяца выпускники школ встречались со студентами вузов, получившими наивысшие оценки на ЕГЭ. Рекордсмены рассказывали о своём опыте сдачи испытаний, делились практическими советами, отвечали на вопросы по содержанию заданий.

– Во время подготовки к ЕГЭ выпускникам важно не только повторить материал, но и почувствовать уверенность в своих силах, избавиться от лишнего волнения. В этом им помогают советы ребят, которые уже успешно сдали ЕГЭ, – пояснил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

—В Архангельской области акция «100 баллов для победы» традиционно проводится в режиме видеоконференции. Это позволяет ребятам из отдалённых городов и районов в режиме онлайн пообщаться с лучшими выпускниками Акция «100 баллов для победы» проводится уже третий год подряд. С каждым годом число участников растёт. В этом году акция была посвящёна Году экологии в России, поэтому особое внимание организаторы уделили подготовке к экзаменам по географии и биологии.региона. В этом году в проекте одновременно приняли участие представители 18 городов и районов Поморья, – отметил министр образования и науки региона Игорь Скубенко.

Напомним, в областном образовательном ведомстве открыта специальная «горячая линия» по вопросам проведения итоговой аттестации. Специалисты регионального министерства образования и науки готовы дать консультации по телефону: (8182) 285-585, - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.