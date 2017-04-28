В Северодвинске школьники знакомятся с орденами и медалями времён войны

Проект «Награды Победы» военно-исторического клуба «Северная Двина» стартовал в Северодвинске. Активисты выступают с курсом лекций в образовательных организациях. Они показывают школьникам полную коллекцию орденов и медалей Великой Отечественной войны, которыми были награждены миллионы наших соотечественников.

Участники проекта «Награды Победы» рассказывают подросткам историю возникновения наград, с упоминанием интересных фактов и героических подробностей. Школьники узнают о правильном ношении орденов и медалей на мундирах и гимнастёрках, о том, что награды символизируют.

Такие уроки уже прошли в школах № 9 и 16, на этой неделе запланированы занятия в школе № 12 и в Техникуме электромонтажа и связи.

Сейчас коллекция орденов и медалей Великой Отечественной войны выставлена в Молодёжном центре (ул. Первомайская, 13 а). С ней могут ознакомиться все гости учреждения. В ВИК «Северная Двина» ждут заявки от других школ города на бесплатные лекции «Награды Победы», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.