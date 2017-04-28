Няндомский клуб молодой семьи поедет в Мурманск на международный фестиваль

Фестиваль пройдет с 12 по 15 мая в Мурманске. Он ориентирован на повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Кроме того, семейные творческие коллективы России и зарубежья смогут поделиться своим опытом.
Мероприятие пройдёт по нескольким номинациям: хореография, вокал, театральный жанр, фольклор, цирк, эстрада, оригинальный жанр.
Всех участников фестиваля наградят дипломами и памятными сувенирами, - сообщает пресс-служба «Центра поддержки молодой семьи».