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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/10/50656.html

Общество

Пенсионеры Поморья отправятся в Санкт-Петербург на чемпионат по компьютерному многоборью

Пенсионеры Поморья отправятся в Санкт-Петербург на чемпионат по компьютерному многоборью
РressFoto
В Котласе завершился региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста. В областной финал вышли десять пенсионеров, представлявших Архангельск, Новодвинск, Котлас, Верхнюю Тойму, Коряжму, Красноборск и Вилегодский район.

Чемпионат проводится в Архангельской  области уже третий год. Традиционно участники демонстрируют навыки работы в Интернете, на портале госуслуг и в государственной информационной системе ЖКХ.

По итогам чемпионата первое место в номинации «Уверенный пользователь персонального компьютера» заняла жительница Котласа Нина Николаевна Степаненко. В номинации «Начинающий пользователь персонального компьютера» главный приз получил житель Вилегодского района Леонид Николаевич Елезов.

Приз зрительских симпатий, учреждённый ПАО «Ростелеком», вручили Надежде Григорьевне Мережиной.

Победители регионального этапа чемпионата представят Архангельскую область на финальном этапе VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, который пройдёт с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в прошлом году участники от Архангельской области стали победителями всероссийского чемпионата, - сообщает министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

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