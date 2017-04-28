Более 1600 жителей Цигломени вышли на митинг в честь Дня Победы

По традиции, 9 мая праздничные мероприятия в Цигломени начались с торжественного шествия к Обелиску памяти павшим воинам колонны «Бессмертного полка».

В шествии приняли участие и старшеклассники школ округа, они несли Георгиевскую ленту.

Ученики школы № 69 им. А.А.Ефремова возложили гирлянду к Обелиску, у которого в почетном карауле стояли учащиеся школы № 73.

Более 1600 цигломян и гостей поселка пришли к Обелиску, чтобы почтить память погибших участников Великой войны. Многие пришли на митинг целыми семьями, с цветами и шарами. У каждого на груди – Георгиевская ленточка.

После митинга на площадке у культурного центра «Цигломень» с акции «Вальс Победы», впервые прошедшей в Цигломени, начался концерт «Сны о Победе» от участников конкурса «Мы – наследники Победы!», который проходил в культурном центре. Лучшие и интересные номера стали основой концерта, посвященного Дню Победы.

Вокальные номера, художественное слово, инструментальное исполнительство и хоровое пение – прозвучали как старые, любимые всеми, так и новые композиции.

В завершении праздника в небо взлетели 72 белых шара в честь 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.