В Архангельске на субботнике "Эстафета чистоты" вывезли 14 тонн мусора Фото пресс-службы администрации Архангельска На территории Ломоносовского парка в Октябрьском округе прошёл необычный субботник – «Эстафета чистоты». Это командная игра, в которой приняли участие 28 команд из организаций, коллективов, образовательных учреждений, горожан и семейных команд. В игре использовался соревновательный принцип, за каждый собранный мешок мусора выдавались жетоны - баллы. Победителями стали команды: 1 место - команда «Победа» из Архангельского Морского кадетского корпуса. 2 место - команда «Гравитация» из Архангельского политехнического техникума, а также команда «Голубь мира» из Архангельского Морского кадетского корпуса. 3 место - команда «Молния» из гимназии №24 и команда «Амички» из Арктического морского института им. Воронина Все победители получили подарочные сертификаты от партнеров «Эстафеты чистоты». Организаторами также были отмечены семейные команды, а также самые массовые команды из гимназии № 24 и Архангельского Морского кадетского корпуса.

По окончанию мероприятия всех участников ждала концертная программа , а горячий чай с пирогами придал бодрости в ветреную, но все же солнечную погоду. Итого было собрано и вывезено 14 тонн мусора, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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