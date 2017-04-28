В Архангельске на субботнике "Эстафета чистоты" вывезли 14 тонн мусора

В игре использовался соревновательный принцип, за каждый собранный мешок мусора выдавались жетоны - баллы.
Победителями стали команды:
1 место - команда «Победа» из Архангельского Морского кадетского корпуса.
2 место - команда «Гравитация» из Архангельского политехнического техникума, а также команда «Голубь мира» из Архангельского Морского кадетского корпуса.
3 место - команда «Молния» из гимназии №24 и команда «Амички» из Арктического морского института им. Воронина
Все победители получили подарочные сертификаты от партнеров «Эстафеты чистоты».
Организаторами также были отмечены семейные команды, а также самые массовые команды из гимназии № 24 и Архангельского Морского кадетского корпуса.
По окончанию мероприятия всех участников ждала концертная программа , а горячий чай с пирогами придал бодрости в ветреную, но все же солнечную погоду.
Итого было собрано и вывезено 14 тонн мусора, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.