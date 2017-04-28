Праздник «И все о той весне..» собрал тысячи горожан

В Архангельске праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли возле центра патриотического воспитания. Там состоялся праздник под названием «И все о той весне…».



Работало сразу несколько тематических площадок: выставка «Оружие Победы», предоставленная военно-патриотическим клубом «Орден», фотозона, детская площадка, традиционный военно-полевой госпиталь от студентов СГМУ, тир, выставка поискового движения, выставка значков, посвященных Великой Отечественной войне, полевая кухня с гречневой кашей и теплым чаем, праздничный концерт.Кроме этого, в рамках работы площадки состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». Площадка собрала тысячи горожан.

Так, архангельский коллекционер Виктор Вершинин представил уникальную выставку значков «Никто не забыт и ничто не забыто 1941-1945 годы», которую он собирает 46 лет. Коллекция насчитывает более тысячи значков.«Я начал собирать коллекцию значков в память о своем отце – фронтовике. У кого-то война показана в фильмах, у кого-то в фотографиях, у меня – в значках», - сказал Виктор Вершинин.

В отдельной палатке студенты-медики развернули военно-полевой госпиталь времен Великой Отечественной войны, который всегда пользуется большой популярностью в горожан. Госпиталь включает в себя четыре площадки: операционная, перевязочная, аптека и стоматологическая установка. Помимо экскурсии будущие медики рассказали посетителям о том, как в годы войны проводились операции, чем лечили и как спасали раненых, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

«Традиционно в День Победы центр патриотического воспитания на территории возле учреждения организует работу самых разных площадок. Несмотря на холодную погоду, площадка собрала тысячи горожан. Одна из главных идей мероприятия - устроить праздник для всех возрастов и, я уверен, нам это удалось», - сказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.