Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +1,+6°, - сообщает северное УГМС.
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Среда, 10 мая, 17:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/10/50647.html
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10 мая в Архангельской области вновь может пойти мокрый снег
Облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега; ночью на юго-востоке области сильный снег, днем снег с дождем.
Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +1,+6°, - сообщает северное УГМС.
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