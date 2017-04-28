В Архангельске прошёл митинг, посвящённый Дню Победы

Торжественный митинг состоялся у Вечного огня, а по Троицкому проспекту прошёл парад войск Архангельского гарнизона, кадетов, курсантов, юнг и юнармейцев.

Колонны начали формироваться на Набережной задолго до полудня. Каждое подразделение по-своему готовилось к часу «икс». Командир юнармейцев — участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в последний раз наставлял проверить форму одежды. Наставник курсантов Арктического морского института имени Воронина, наоборот, предварительно раздал своим воспитанников карамелек «для хорошего настроя». Обёртки от конфет шуршали у юношей в карманах. Участницы женского расчёта регионального УФСИН скрывали волнение за улыбками.

Во главе праздничной колонны шла знамённая группа главного управления МЧС России по Архангельской области. Группу, которая вышла на площадь под песню Александра Александрова «Священная война, возглавлял майор внутренней службы майор Михаил Лугачёв. Члены группы несли флаг Российской Федерации и легендарное Знамя Победы.

Торжественный митинг открыл губернатор Архангельской области. Он начал с того, что обратился к ветеранам и труженикам тыла.

— День Победы — день нашей благодарности за свободную жизнь, мирное небо над головой, нашей гордости за предков, сохранивших этот мир, — сказал Игорь Орлов. — Дорогие ветераны! Живите, живите в здравии. Мы гордимся вами, мы гордимся вашим подвигом.

Затем парадные расчёты тронулись с праздничного плаца. Сначала — до улицы Карла Маркса, а затем — на Троицкий проспект для торжественного марша, чтобы потом уступить главную городскую магистраль «Бессмертному полку», - сообщает ИА "Регион 29".