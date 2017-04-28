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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/09/50642.html

Общество

Юнармеец из Архангельска Алексей Коптяев победил во всероссийской акции "Память жива"

Юнармеец из Архангельска Алексей Коптяев победил во всероссийской акции "Память жива"
Ученик кадетского класса архангельской школы № 10, юнармеец Алексей Коптяев стал победителем всероссийской акции «Память жива».

В течение месяца школьники со всей страны присылали истории, фотографии ветеранов, их фронтовые письма, которые бережно хранят их потомки. Архангельскую область на конкурсе представил Алексей Коптяев. Он рассказал о своих прадедах, сражавшихся за родину, и занял первое место.

– Главный приз за самую запоминающуюся историю – съемки специального репортажа. Для этого 4 мая в Архангельске в течение всего дня работала съемочная группа из Москвы. Кроме этого, руководитель главного штаба «Юнармии» вручил школьнику юнармейские часы.

В ближайшее время ролик об Алексее Коптяеве и его семье будет размещён в социальных сетях.

Напомним, в Архангельской области юнармейское движение активно развивается. По всей области в его ряды вступили более 300 мальчишек и девчонок, - сообщает пресс-служба правительства области.

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