В Архангельске начались торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Марш памяти начался у памятника Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову. В нём приняли участие руководители области и города, народные депутаты, командиры подразделений силовых структур и государственных органов власти.
Затем колонна в сопровождении оркестра регионального управления МЧС России двинулась по набережной Северной Двины в центр города.
К памятнику Юнгам Северного флота пришли сотни горожан. В этом году Россия отмечает 75-летие со дня основания Соловецкой школы юнг, и память о мальчишках, вступивших в неравный бой с врагом, священна для Архангельска, - пишет ИА "Регион 29".