В Архангельске начались торжественные мероприятия в честь Дня Победы Фото Артема Келарева 9 мая торжественные мероприятия в Архангельске начались с возложения цветов к воинским мемориалам столицы Севера. Марш памяти начался у памятника Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову. В нём приняли участие руководители области и города, народные депутаты, командиры подразделений силовых структур и государственных органов власти. Затем колонна в сопровождении оркестра регионального управления МЧС России двинулась по набережной Северной Двины в центр города. К памятнику Юнгам Северного флота пришли сотни горожан. В этом году Россия отмечает 75-летие со дня основания Соловецкой школы юнг, и память о мальчишках, вступивших в неравный бой с врагом, священна для Архангельска, - пишет ИА "Регион 29". Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:38 Фото