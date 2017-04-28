Программа празднования Дня Победы в Архангельске

В 11:00 начались церемонии возложения цветов у памятника адмиралу Кузнецову, памятника юнгам Северного флота, у стелы Города воинской славы и у памятного знака участникам Северных конвоев.

В 12:00 состоится торжественный митинг на площади Мира.

В 13.00 - парад духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы. Музыканты пройдут от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта по Троицкому.

В 13:00 от улицы Карла Маркса двинется шествие Бессмертного полка, которое пройдет по Троицкому, возле здания главпочтамта повернёт на Набережную и по ней двинется на площадь Мира.

В 13:30 на площадке возле отеля «Пур-Наволок» пройдёт праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени «Майский вальс».

В 14:00 до 17:30 на Набережной между улицами Свободы и Карла Маркса пройдёт народное гуляние.

С 14.00 до 16.00 за кинотеатром Мир пройдут соревнования «Полевой курс молодого бойца».

С 14.00 до 15.30 на площади Мира – концертная программа «Май. Весна. Победа!».

С 15.00 до 17.00 возле памятника Соловецким юнгам – праздничный концерт «От Москвы до Бреста».

В 15.30 на площади Мира пройдёт акция «Победный вальс».

В 16.00 у памятника Соловецким юнгам участники акции «Рекорд Победы» в совокупности намерены сделать 25 933 отжимания – цифра, равная количеству мирных дней после победного мая 1945-го.

С 16.00 до 17.30 там же – концерт «Архангельск поет о Победе».

В 22:00 начнется акция «Исполнение песен военных лет».

А с 21:30 до 22:00 – праздничная концертная программа «Победный май!»;

В 22.00 в районе площади Мира праздничный салют.