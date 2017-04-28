Воспитанники военно-патриотических клубов Северодвинска вступили в «Юнармию»

Торжественная церемония состоялась 8 мая у Вечного огня в городе корабелов. Юнармейцами стали 15 воспитанников военно-патриотических клубов «Скорпион» и «Гвардеец».

Церемонию провёл директор регионального центра патриотического воспитания Евгений Корнюх. После принятия присяги он вручил новобранцам значки и шевроны.

—Юнармейское движение Архангельской области объединит все направления патриотического воспитания школьников в нашем регионе. У нас есть кадетские классы, военно-патриотические клубы, поисковое движение. «Юнармия» соберёт их воедино для достижения общих целей, – подчеркнул Евгений Корнюх.

Председатель северодвинского отделения Союза десантников Константин Чекалов добавил, что новоиспеченные юнармейцы занимаются в военно-патриотических клубах около восьми месяцев. Они уже освоили не только строевую подготовку, но и приёмы обращения с оружием.

Добавим, что в ближайшее время к общероссийскому патриотическому движению присоединятся ребята из Холмогорского района. На 25 мая запланирован парад юнармейцев Поморья, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".