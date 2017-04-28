В Северодвинске прошёл "Марш памяти"

Мероприятие началось у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев». Ветераны расположились на скамейках. Песню «Вечный огонь» исполнил солист театра песни и танца «Очарование» Александр Хилобок.

После Минуты молчания цветы легли к Вечному огню.

Музыкально-хореографическую миниатюру «Память светла» показали коллективы "Эдельвейс", «Золотица» и «Фантазия». В финальной части номера над Вечным огнём артисты запусти в небо 72 белых голубя - в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Песню «У Вечного огня» композитора Валерия Халилова исполнил ансамбль «Северное сияние». Торжественным строем прошёл личный состав частей Северодвинского гарнизона, духовой оркестр Беломорской военно-морской базы исполнил «День Победы».Ведущий пригласил ветеранов возложить цветы. Подняться к памятному знаку им помогали волонтёры Победы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

«Марш памяти» продолжился на воинском мемориальном комплексе: венок и цветы легли к памятнику «Скорбящая Мать», скорбному камню «Курск», к памятнику умершим блокадникам.- Живу в городе с 1959 года. У меня на войне погиб папа, брат без вести пропал. Я хожу на все мероприятия, мне нравится всё, спасибо! - поделилась после мероприятия Лидия Николаевна Медведева.

- Я родилась в Ленинграде в 1935 году. Мама работала на военном заводе, делала пулемёты. Мы были в круглосуточном детском садике, - вспоминает Александра Ивановна Кузьмина. - Все дети болели дистрофией, цингой. Когда нас вывозили по Ладожскому озеру, немцы постоянно обстреливали. Многие погибли в поезде, когда нас везли в эвакуацию на Алтай. Сразу есть много было нельзя из сухого пайка, а мы ели... Несмотря на погоду, каждый год возлагаем цветы к памятнику умершим блокадникам.

В «Марше памяти» приняли участие 2,5 тысячи горожан.