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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/09/50633.html

Общество

9 мая в Архангельске ограничат движение транспорта

9 мая в Архангельске ограничат движение транспорта
Некоторые улицы Архангельска 9 Мая будут закрыты для движения всех видов транспорта:

— Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Воскресенской – с 08.30 до 17.30;

— Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы – с 21.00 до 22.30;

— ул. Петра Норицына и ул. Северных Конвоев, от ул. Набережная Северной Двины до пр. Троицкий – с 21.00 до 22.30;

— пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Поморской – с 09.00 до 14.00;

— ул. Воскресенская от Набережной Северной Двины до пр. Чумбарова-Лучинского – с 09.00 до 14.00.

— ул. Кировская от ул. Мусинского до ул. Химиков – с 09.00 до 09.45;

— ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского – с 09.00 до 14.00;

— пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина – с 10.00 до 10.20;

— ул. Куйбышева от ул. Красина до ул. Цигломенской с 11.30 до 12.30;

— ул. Ленинская от ул. Матросова до ул. Куйбышева с 11.30 до 12.30;

— пл. Терёхина; пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Валявкина; ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Советской; Кузнечевский мостовой переход; Набережная Северной Двины от ул. Гагарина до пл. профсоюзов – с 07.30 до 10.00.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

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