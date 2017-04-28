9 мая в Архангельске ограничат движение транспорта Некоторые улицы Архангельска 9 Мая будут закрыты для движения всех видов транспорта: — Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Воскресенской – с 08.30 до 17.30; — Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы – с 21.00 до 22.30; — ул. Петра Норицына и ул. Северных Конвоев, от ул. Набережная Северной Двины до пр. Троицкий – с 21.00 до 22.30; — пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Поморской – с 09.00 до 14.00; — ул. Воскресенская от Набережной Северной Двины до пр. Чумбарова-Лучинского – с 09.00 до 14.00. — ул. Кировская от ул. Мусинского до ул. Химиков – с 09.00 до 09.45; — ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского – с 09.00 до 14.00; — пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина – с 10.00 до 10.20; — ул. Куйбышева от ул. Красина до ул. Цигломенской с 11.30 до 12.30; — ул. Ленинская от ул. Матросова до ул. Куйбышева с 11.30 до 12.30; — пл. Терёхина; пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Валявкина; ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Советской; Кузнечевский мостовой переход; Набережная Северной Двины от ул. Гагарина до пл. профсоюзов – с 07.30 до 10.00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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