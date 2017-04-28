Днем; в большинстве районов осадки, в виде снега,мокрого снега, местами с дождем. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура -1,+4° , - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 9 мая, 13:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/09/50632.html
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В День Победы в Поморье сохранится прохладная погода
Облачная с прояснениями погода. Ночью; местами небольшие снег. Ветер северо-западный и северный, на юге области северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -3,-8°, при прояснениях до-13°.
Днем; в большинстве районов осадки, в виде снега,мокрого снега, местами с дождем. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура -1,+4° , - сообщает Северное УГМС.
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