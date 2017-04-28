В Котласе пройдёт праздник "Котласская регата - 2017"

20 мая состоится грандиозный праздник на воде «Котласская регата 2017». Он проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Котласа.



Зрителей ждет насыщенная развлекательная программа, гонки на катамаранах, байдарках и ялах, которые пройдут в акватории реки Северная Двина. Для ветеранов и участников соревнований организаторы подготовили особый сюрприз: их ждет бесплатная уха.

Самой зрелищной частью регаты станет парад судов. На нем будет представлен весь флот, который имеется в Котласе. Это и маломерные суда, и флот, задействованный в речных перевозках, и суда, используемые оперативными и надзорными службами. Чтобы он стал по-настоящему праздничным и массовым, организаторы приглашают поучаствовать в нем владельцев маломерного флота, а также сообщают, что участники «Котласской регаты 2017» смогут пройти очередное освидетельствование для маломерных судов без уплаты госпошлины, - сообщает пресс-служба администрации Котласа.