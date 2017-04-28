Редактор газеты «Правда Севера» Светлана Лойченко представлена к награде Союза журналистов России

Светлану Лойченко наградили почетным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм». Вот уже 37 лет её публикации вызывают интерес архангелогородцев.

В 1980 году Светлана Лойченко, выпускница факультета журналистики Киевского государственного университета, получила распределение в Архангельск, в молодежную редакцию газеты «Северный комсомолец».

В 1991 году, в сложное, перестроечное время, ее приглашают политическим обозревателем в редакцию областной газеты «Правда Севера», поменявшей статус органа обкома КПСС, на независимое издание.

За все эти годы Светлана Николаевна не изменяла принципам журналистской профессии – правдиво отображать события, быть честным в диалоге со своим читателем, - пишет портал "Правда Севера".

Она – последний лауреат областной журналистской премии имени Аркадия Гайдара, первый победитель Всероссийского конкурса «Журналист десятилетия», обладатель премии «За достижение в области журналистики», дважды лауреат областного конкурса журналистов в номинации «Золотое перо Севера».

За прошедшие годы ей приходилось уходить из любимой газеты, создавать новые издания и возрождать старые, быть безработной и вновь вернуться в редакцию «Правды Севера», на страницах которой и сегодня стоит подпись – Светлана Лойченко.

Правление Архангельского отделения Союза журналистов России, редакция интернет-портала «Правда Севера» и ИА "Двина-информ" поздравляют Светлану Николаевну с наградой и желают дальнейших творческих успехов!