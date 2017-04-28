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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/08/50627.html

Общество

Речники, портовики и моряки Поморья переходят на обычный режим работы

Речники, портовики и моряки Поморья переходят на обычный режим работы
Белое море освободилось ото льда, на последней фотографии из космоса, полученной северным гидрометеоцентром, видно, как ледовые поля выносит из Горла моря, из Мезенского залива на север, в океан.

Остальная часть чистая, суда могут ходить обычными навигационными курсами. Гидрологи Северного управления гидрометслужбы сообщили, что Северная Двина практически освободилась ото льда. 8 мая на основании распоряжения капитана порта Архангельск Аркадия Александрова на Белом море и акватории порта закончена ледокольная компания 2016-2017.

То есть, речники, портовики, моряки переходят на обычный режим работы. Зашли и ошвартовались к причалам морские суда, дожидавшиеся на рейде острова Мудьюг окончания ледохода. На речных переправах вместо буксиров уже работают пассажирские суда. Из верховий Двины к лесозаводам города идут плоты с лесом: первый, буксируемый плотоводом «Виктор Каратаев», прибывает сегодня.

А ледоколы, четыре месяца выполнявшие проводки судов, встали у морского вокзала. Напомним, что ледообразование в дельте Северной Двины прошло в обычные сроки; конец ноября – начало декабря. В портовых водах начали водить транспортные и рыбацкие суда «Капитан Евдокимов», «Капитан Чадаев», «Капитан Косолапов». По Белому морю флот ходил самостоятельно, но переходы находилась под контролем штаба ледокольных операций. Необходимость в помощи линейного ледокола появилась в конце января, и в море был направлен «Диксон». В середине февраля к проводкам приступил «Новороссийск», который в основном работал на трассе Святой Нос – Кандалакша.

Итоги зимней работы транспортников Севера еще предстоит подвести, но уже известно, что за период ледокольной компании только в Архангельском порту побывало более двухсот судов, - сообщает портал "Правда Севера". 

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