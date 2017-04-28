В День победы на прилавках появится свежий номер "Правды Севера"

Знаете ли вы, что День Победы Архангельск встретил ночью? Ведь сообщение по радио было передано в два часа ночи десять минут.

Все, кто его услышал, делились радостью с соседями, друзьями, знакомыми. Город не спал. Ночи майские уже светлые, люди стали выходить на улицы, поздравлять друг друга. О том, как Архангельск встречал Победу, читайте в корреспонденции «В два часа ночи. После Победы».

Во время Великой Отечественной войны Архангельск принимал ленд‑лизовские грузы, в том числе продовольствие, которые шли на фронт. Город же голодал. Его спасали, как могли, подростки и юноши, работавшие в 1942 году на архипелаге Новая Земля. Увы, они почти забыты…

Исследованием этой страницы истории Великой Отечественной войны занялся журналист Сергей Доморощенов, - сообщает портал "Правда Севера". В очерке «Спасавшие Архангельск» он рассказывает не только о том, как подростки на скалистом острове добывали пропитание для голодающего Архангельска, но также прослеживает то, как эта история отразилась в литературе и кино.

Архангелогородцы, прогуливаясь по набережной, замечают у входа в Северный морской музей два странных объекта, появившихся здесь прошлым летом – паровую лебёдку и дорожный каток. Но какое отношение эти «ржавые штуковины» имеют к морю и истории Великой Отечественной войны? Оказывается, оба эти предмета связаны с трагедией, случившейся в самом конце войны в Баренцевом море, а сейчас являются еще одной яркой иллюстрацией истории Северных конвоев. Подробности расскажет директор Северного музея Евгений Тенетов в постоянной рубрике газеты «Морские истории».

Случаются в нашей жизни дни, которые нас меняют. Наш корреспондент Ирина Журавлёва делится своим опытом шествия с Бессмертным полком. Это был именно такой день. Ее очень личный рассказ называется «Мой трогательный папа с портретом».

В Литературном музее Архангельска хранится календарь 1945 года на английском языке, посвящённый Победе. А издан он … в 1944 году. Это можно бы назвать мистикой. Но перед технологиями лучших пропагандистов Советского Союза той поры отступают все потусторонние силы. О необычном издании рассказывается в корреспонденции «Время нашей Виктории».

9 мая лауреаты фестиваля песни «Архангельск поёт о Победе» порадуют своим творчеством жителей и гостей города. Один из победителей фестиваля – наш коллега, ведущий городского телевидения Алексей Шемякин. В праздничном номере «Правды Севера» он рассказывает о том, легко ли петь телеведущему, а также почему он стал участником фестиваля. Интервью называется «Я представлял, что пою для своих дедов-фронтовиков».

Есть в номере и публикации, посвященные сегодняшним проблемам. У приёмной мамы забрали сразу всех приёмных детей – пятерых. Официальная причина изъятия – мать ударила одну из дочерей. Об этой ситуации на страницах «Правды Севера» рассказывает мать, а комментирует ее уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова.

Продолжает «Правда Севера» публиковать материалы, посвященные столетию газеты. В частности, в корреспонденции «Новое амплуа Марьи Логиновой» рассказывается, как переехав на юг, экс‑репортёр «Правды Севера» стала театральной актрисой.

«Правда Севера» не раз писала об ушедших на фронт сотрудниках газеты», о том, как сложилась их фронтовая жизнь. А из дневника Марии Барышевой, корреспондента «Правды Севера» военной поры, можно увидеть, как жили и работали, те, кто остался в редакции. Отрывки из дневника опубликованы под заголовком «Топлю печку старыми подшивками газет».