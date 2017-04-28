Температура воздуха ночью -2,-7°; днем +3,+8°, на северо-востоке области -1,+4°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 8 мая, 03:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/08/50621.html
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8 мая в Архангельской области температура воздуха поднимется до +8°
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -2,-7°; днем +3,+8°, на северо-востоке области -1,+4°, - сообщает Северное УГМС.
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