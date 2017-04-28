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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/07/50620.html

Общество

9 мая в Архангельске изменится схема движения автобусов

9 мая в Архангельске изменится схема движения автобусов
9 мая в связи с проведением в Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вносятся изменения в схемы движения городского пассажирского транспорта.

В период с 09:00 до 14:00 часов движение автобусов №№ 1,4, 6, 9, 11, 12, 22, 42, 43, 44, 54, 60, 61, 62,70, 75б, 76 при движении в направлении ул. Гагарина будет осуществляться по просп. Обводный Канал на участке от ул. Выуческого до ул. Логинова, в обратном направлении – по просп. Ломоносова на участке от ул. Логинова до ул. Выуческого. Движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75б, 76 (по часовой стрелке) на период проведения мероприятий закрывается.

Также в Северном территориальном округе с 09:00 до 14:00 на время проведением митинга у мемориала Великой Отечественной войны и эстафеты у МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина движение автобусов по маршрутам №№ 10, 60, 63 будет организовано следующим образом:

- ул. Ильича – ул. Добролюбова – ул. Кировская – ул. Партизанская –  ул. Малиновского до ул. Химиков и далее по действующим схемам движения.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

Вчера 16:16

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