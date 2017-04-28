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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/07/50614.html

Общество

В Заостровье на доме ветерана Великой Отечественной войны "зажглась" звезда героя

В Заостровье на доме ветерана Великой Отечественной войны "зажглась" звезда героя
Фото пресс-службы правительства области
Красная звезда появилась на доме ветерана Великой Отечественной войны Апполинарии Степановны Кузнецовой в деревне Верхнее Ладино, что в Застровье.

Знаки доблести и отваги установили на двери и фасаде дома губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Приморского района Валентина Рудкина.
В церемонии приняли участие начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев, юнармейцы. 

Апполинария Кузнецова во время войны работала в столовой воинской части на Бакарице. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг.» и памятными наградами.

Глава региона поздравил Апполинарию Степановну с предстоящим Днем Победы, пожелав здоровья и  благополучия, и вручил памятный подарок.
Ещё один житель Заостровья, участник Великой Отечественной войны - Василий Георгиевич Гущин.


После призыва в 1942 году он прошёл подготовку  в учебном отряде на Соловках, а затем служил наводчиком орудия на легендарном крейсере «Киров». Участвовал в прорыве блокады, сбивал вражеские самолеты, смотрел смерти в лицо. Вспоминает, как однажды на крейсер упали две немецкие бомбы по полтонны каждая, и погибло 85 человек.

Василий Георгиевич закончил войну на Тихоокеанском флоте, участвовал в проводке из США кораблей, поставлявшихся по ленд-лизу.

День Победы встретил во Владивостоке и до 1948 году продолжал службу в Порт-Артуре. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью Жукова и другими наградами.

В следующем году Василий Георгиевич отметит 95-летие в кругу большой и дружной семьи: он воспитал пятерых детей, 14 внуков, а сейчас подрастает и праправнучка.
Добрую традицию установки звёзд на дома ветеранов войны возродили в 2015 году в Пинежском районе участники поискового отряда «Факел».

Как рассказал руководитель регионального центра «Патриот» Евгений Корнюх, в ходе реализации проекта «Дом со звездой» уже отреставрированы и восстановлены 1 500 звезд на домах фронтовиков-пинежан.

Этот опыт поддержали и в других регионах России.

В преддверии празднования 72 –й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе центра «Патриот» и при поддержке регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию звёзды будут установлены на дверях квартир или фасадах домов ветеранов в Архангельске, Приморском, Верхнетоемском, Пинежском районах.

В столице Поморья установлено уже семь звёзд. Принять участие в акции может любой житель региона, который хочет сохранить память о своих боевых дедах и прадедах, - сообщает пресс-служба регионального правительства области. 

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