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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/07/50611.html

Общество

7 мая в Архангельской области температура воздуха не поднимется выше +3

7 мая в Архангельской области температура воздуха не поднимется выше +3
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов области небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью -1,-6°; днем -2,+3°, - сообщает Северное УГМС. 

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