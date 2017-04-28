В столице Поморья прошёл торжественный приём ветеранов войны

Торжественный приём губернатора Архангельской области в честь ветеранов Великой Отечественной войны состоялся в Архангельске.

Игорь Орлов поздравил ветеранов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласского, Няндомского, Верхнетоемского, Пинежского, Каргопольского, Приморского и Плесецкого районов с приближающимся Днём Победы, пожелал ветеранам здоровья и долголетия и выразил уверенность, что подвиг солдат Великой Отечественной войны, героические события и величие духа народа будут передаваться из поколения в поколение.

Главным лейтмотивом торжественного приема стали любимые песни ветеранов, те, что помогли приблизить Победу, преодолеть невзгоды и вернуться к мирной жизни. Их для гостей праздника исполнили ведущие артисты Архангельска и Северодвинска.

Одним из самых трогательных номеров стало исполнение заслуженной артистки России Аллы Сумароковой любимой песни Александра Семеновича Струнина «Где ж ты раньше был?».

Александр Семенович – почётный гражданин Верхней Тоймы. С 1943 по 1945 годы старший сержант Струнин служил в 68-м запасном стрелковом полку, а после войны Александр Семенович посвятил себя народному образованию – стал учителем физики, затем был директором Верхнетоемской средней школы.

Свой выбор песни он объяснил просто: «Мы были молодыми и мечтали о мирной жизни, о любви и счастье, за это воевали и погибали».

Любимая песня Михаила Калиновича Галацана из Архангельска – про трёх танкистов. Свой боевой путь он начал на танке Т-34 в составе 1-й Гвардейской танковой армии. Участвовал в сражении на Курской дуге. В апреле 1945 года, во время Берлинской операции, старший сержант Галацан был тяжело ранен. После госпиталя был направлен в танковую часть города Дрездена.

Михаил Калинович – кавалер Ордена Красной Звезды, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

Торжественный прием завершился общим снимком, вручением памятных подарков и цветов, - сообщает пресс-служба правительства области.