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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/06/50607.html

Общество

В Архангельске прошла эколого-патриотическая акция «Зеленая весна 2017»

В Архангельске прошла эколого-патриотическая акция «Зеленая весна 2017»
Фото пресс-службы правительства области
Участники акции провели уборку на воинском захоронении посёлка Гидролизного завода. После уборки на каждую из памятных плит активисты возложили венки.

В мероприятии приняли участие сотрудники регионального минлеспрома, центра природопользования и охраны окружающей среды, представители экологического фонда «Биармия», администрации Маймаксанского округа, экологического консалтингового центра, ФБУ «Арктиктехмордирекция», члены молодежного совета казначейства и учащиеся 10 «А» класса архангельской школы № 68.

Зима в этом году выдалась многоснежная, а весна задерживается, поэтому волонтёрам пришлось приложить немало усилий, чтобы очистить площадку перед мемориалом от льда и снега.

После уборки на каждую из памятных плит активисты возложили венки.

По традиции в День Победы почтить память павших земляков к мемориалу жителей посёлка Гидролизного завода, - сообщает  пресс-служба правительства области.

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