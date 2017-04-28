В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы

В 2017 году начнётся строительство автомобильной дороги в объезд областной больницы.

Работы начались ещё в 2016 году, но были приостановлены по причине несоответствия проектов фактическим условиям площадки строительства, а также необходимостью перекладки инженерных коммуникаций.

До конца 2016 года в проект были внесены необходимые корректировки, а объект внесён в областную адресную инвестиционную программу.

20 апреля 2017 года между главным управлением капитального строительства Архангельской области и ООО «Севзапдорстрой» заключён государственный контракт на строительство объекта. Цена проекта составляет 235 миллионов рублей.

В мае 2017 года подрядная организация планирует начать разработку территории. В ближайшее время будут выполнены работы по установке строительного ограждения и устройству инженерных сетей, поставке материалов и строительной техники, - сообщает пресс-служба правительства области.

-В результате реализации проекта вокруг областной больницы будет построена новая четырехполосная автомобильная дорога протяженностью 720 метров, оборудованная парковками для легковых автомобилей, – отметил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.