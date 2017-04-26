В Красноборске планируют благоустройство территорий

Девять из двенадцати проектов, поступивших на конкурс территориального общественного самоуправления в Красноборске, получат финансовую поддержку из регионального и муниципального бюджетов.

Большая часть проектов направлена на сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, а также благоустройство территории.

Одним из наиболее масштабных – проект «Благоустройство деревни Верхнее Шилово». Местные жители совместно с администрацией муниципального образования «Пермогорское» планируют решить одну из острых проблем населённого пункта, расположенного в лесном массиве, – недостаточное освещение улиц. Всего планируется установить пять дополнительных фонарей, - сообщает пресс-служба правительства области.

—Проект, который реализуется активистами ТОС «Верхнее Шилово» и администрацией сельского поселения, демонстрирует один из главных принципов деятельности территориального общественного самоуправления: совместными усилиями власти и жителей можно решать самые разные задачи, – подчеркнула директор департамента по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области Наталья Кадашова.