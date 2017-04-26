Архангельск готовится к празднованию Дня Победы

Сегодня на Набережной Северной Двины в районе площади Мира прошла репетиция торжественных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.

Юнгаши и кадеты чеканят шаг, еще раз отрабатывают церемонию возложения цветов. Настройку своих инструментов проверяют музыканты духового оркестра УФСИН, слаженно проигрывая победные марши и другие музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе торжественного шествия 9 мая.

- Архангельск готов к празднованию великого и святого для каждого россиянина Дня Победы. Нам, жителям города воинской славы, особенно важно, чтобы этот праздник был отмечен достойно, чтобы наши ветераны еще раз почувствовали всю силу нашей благодарности и уважения к ним, чтобы подрастающее поколение горожан прониклось духом патриотизма и любви к Отчизне, - отметила и.о. заместителя главы по социальным вопросам Ольга Дулепова.

Праздничные торжества в День Победы в столице Поморья начнутся с возложения цветов к памятнику герою Советского союза, адмиралу флота Николаю Кузнецову, памятнику юнгам Северного флота, к стеле «Архангельск – город воинской славы», к памятнику «Участникам северных конвоев 1941-1945 г.г» и торжественного митинга у Вечного огня.

В 13 часов начнется парад в честь Дня Победы. В этот день на многочисленных площадках горожан и гостей столицы Поморья ждет насыщенная культурная программа, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.