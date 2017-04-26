В предпраздничные дни в Северодвинске пройдут бесплатные акции

В преддверии Дня Победы у северодвинцев будет возможность через искусство и творчество приобщиться к героическим страницам нашей истории.

7 мая городской краеведческий музей (ул. Пионерская, 10) с 14.00 до 18.00 в рамках акции «Героические страницы истории» приглашает взрослых и детей на тематические экскурсии и выступления творческих коллективов.

В этот же день 14.00 в библиотеке «Бестселлер» (ул. Юбилейная, 57 а) начнётся музыкально-поэтическое мероприятие «И память нам покоя не даёт».

С 16.00 до 19.00 в городском парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30), несмотря на прохладную погоду, будет работать танцевальная ретро-площадка «Молотовск. Весна. Победа».

7 мая в 18.00 в Северодвинском городском драматическом театре начнётся спектакль «Небесный тихоход».Накануне, 6 мая, в Молодёжном центре (ул. Первомайская, 13 а) в 15.00 стартует показ документального сериала «Великая война».

Вход на все перечисленные мероприятия бесплатный, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.