В Архангельске в день проведения Майской эстафеты изменится движение транспорта 6 мая, в День проведения Майской эстафеты с 10 до 15 часов для движения всех видов транспорта закрываются следующие участки: —площадь Профсоюзов; —Набережная Северной Двины – от площади Профсоюзов до ул. Карла Маркса; —ул. Карла Маркса – от Набережной Северной Двины до пр. Троицкого; —пр. Троицкий – от ул. Карла Маркса до пл. Профсоюзов. Нашли ошибку? Выделите текст,

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