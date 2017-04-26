—площадь Профсоюзов;
—Набережная Северной Двины – от площади Профсоюзов до ул. Карла Маркса;
—ул. Карла Маркса – от Набережной Северной Двины до пр. Троицкого;
—пр. Троицкий – от ул. Карла Маркса до пл. Профсоюзов.
|
Новости дня
В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы
В Заостровье произошёл пожар в новостройке
В Красноборске планируют благоустройство территорий
Архангельск готовится к празднованию Дня Победы
|
Пятница, 5 мая, 18:35
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/05/50590.html
|
В Архангельске в день проведения Майской эстафеты изменится движение транспорта
6 мая, в День проведения Майской эстафеты с 10 до 15 часов для движения всех видов транспорта закрываются следующие участки:
—площадь Профсоюзов;
—Набережная Северной Двины – от площади Профсоюзов до ул. Карла Маркса;
—ул. Карла Маркса – от Набережной Северной Двины до пр. Троицкого;
—пр. Троицкий – от ул. Карла Маркса до пл. Профсоюзов.
|
Главное
Архангельск готовится к празднованию Дня ПобедыСегодня 15:01
Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"Сегодня 12:00
Флорболисты «Помора» - чемпионы РоссииСегодня 11:26
Густой ледоход подошёл к АрхангельскуСегодня 10:47
5 мая в Поморье пройдёт мокрый снег и дождьСегодня 08:13
Общество
В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницыСегодня 16:00
В Красноборске планируют благоустройство территорийСегодня 15:30
Архангельск готовится к празднованию Дня ПобедыСегодня 15:01
В День Победы северянам подарят «Памятные треугольники»Сегодня 14:03
В предпраздничные дни в Северодвинске пройдут бесплатные акцииСегодня 14:02
В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы
В Красноборске планируют благоустройство территорий
Архангельск готовится к празднованию Дня Победы
В День Победы северянам подарят «Памятные треугольники»
В предпраздничные дни в Северодвинске пройдут бесплатные акции
Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»
В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов
"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"
2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске
Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы
Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района
Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
В Заостровье произошёл пожар в новостройке
Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернета
В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака
Житель Северодвинска убил сожительницу потому что принял её за инопланетянина
Житель Шенкурского района пырнул ножом знакомого "за давние обиды"
В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"
Флорболисты «Помора» - чемпионы России
«Водник» примет участие в майской эстафете
Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде
Наталья Подольская завоевала в Краснодаре «серебро» и «бронзу»
У наследников традиций Северного хора – первый юбилей
Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"
В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"
В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru