Густой ледоход подошёл к Архангельску

4 мая густой ледоход с заторного участка н.п.Черный Яр – Ершовка подошел к Архангельску.

Лед проходил ночью по Маймаксанскому рукаву. На утро наблюдается движение льда полосой шириной 100-150 м вдоль правого берега сплоченностью 7-8 баллов.

Выше по реке на заторных участках обстановка не изменилась. В Косковском полое от Боборово до Косково (40-46 км) сохраняется ледостав.

В главном русле Холмогорского разветвления на участке от н.п. Вайново до н.п. Тройная Гора (54-61 км) – ледостав, в 07:00 мск началось движение огромного поля на всю ширину реки выше Вайново. Движение льда продолжается.

От н.п. Тр.Гора до н.п.Кенницы (61-71 км) – затор льда. Богоявленка и Быстрокурка очистились ото льда. В протоке Кузнечиха выносится лед в виде больших полей с нижнего участка ледостава (район разобранного понтона).

На акватории порта Архангельск по Маймаксе с 11:00 будет наблюдаться редкий ледоход. В течение дня среднего и густого ледохода не ожидается, - сообщает портал "Безопасность АО".