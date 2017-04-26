В преддверии Дня Победы в Северодвинске откроется ретро-площадка «Молотовск. Весна. Победа»

7 мая в парке культуры и отдыха с 16 до 19 часов будут под живую музыку вальсировать пары, пройдёт модный показ сороковых годов.

На одной из площадок откроется импровизированное фотоателье, где горожане могут сделать красивую стилизованную фотографию.

Танцы эпохи 40-х станут изюминкой мероприятия. Творческие выступления для гостей праздника подготовили вокалистка Елена Лещёва, хореографический ансамбль «Эдельвейс» и школа исторического танца «Па де Труа». Для горожан, не знакомых с вальсом, пройдут мастер-классы.

По традиции много эмоций вызовет показ мод сороковых лет прошлого века. В этом году все представительницы прекрасного пола смогут попробовать себя в роли ретро-манекенщиц.

Для создания атмосферы эпохи Великой Отечественной войны, организаторы события просят горожан по возможности соблюсти стилистику того времени. О том, как создать правильный образ, можно узнать в группе Вконтакте «Ретро-площадка» «Молотовск. Весна. Победа». https://vk.com/retro_vals.