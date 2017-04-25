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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/05/50582.html

Общество

Северодвинск примет участие в акции "Чистый берег"

Северодвинск примет участие в акции "Чистый берег"
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
Северодвинск присоединился к Всероссийской экологической акции «Чистый берег», которая проводится в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

Первые мероприятия состоятся уже 5 и 6 мая (начало в 12.15). Около 50 учеников школы № 19 выйдут на берег озера Чаячьего. На 18 мая назначена более масштабная акция: в 13.00 на набережную бульвара Строителей высадится целый десант из 120 учеников и педагогов школы № 30.

Отметим, что в Поморье проводится традиционная акция «Водным объектам Архангельской области - чистые берега и причалы». В Северодвинске она проходит уже девятый год подряд. Охватывает берега рефулёрных озёр, Белого моря и других водоёмов, находящихся в черте города. Добровольцы очищают от мусора береговые линии водных объектов в Нёноксе и в посёлке Белое Озеро, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.  

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