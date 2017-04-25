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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/05/50580.html

Общество

В День Победы в Северодвинске будет ограничено движение транспорта и изменены автобусные маршруты

В День Победы в Северодвинске будет ограничено движение транспорта и изменены автобусные маршруты
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
На время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, будет перекрыто автомобильное движение на центральных улицах города.

7 мая с 10.00 до 12.00 состоится репетиция хореографической постановки. Будет закрыт участок пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина.

С восьми вечера 8 мая до шести вечера 9 мая перекрывается участок пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина.

Непосредственно в День Победы 9 мая будет перекрыто движение:

- с 8.30 до 14.00 - на пл. Г.Л. Просянкина: от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до пересечения ул. Мира и ул. Свободы (кроме спецмашин, обслуживающих праздник и выездную торговлю, автобусов маршрута № 15 и 22 по чётной стороне ул. Мира);

- с 9.00 до 9.30 - от центральной вахты АО «ЦС «Звездочка» по маршруту: ул. Адмирала Нахимова - ул. Корабельная - ул. Логинова - ул. Мира - пл. Г.Л. Просянкина. Это время прохождения колонны ветеранов, военных моряков, трудящихся и учащихся школ и Северодвинского техникума судостроения и судоремонта;

- с 9.00 до 14.00 остановка автобуса маршрута «Архангельск - Северодвинск» от НТЦ «Звёздочка» будет перенесена на пересечение улиц Мира и Гоголя;

- с 8.30 до 10.30 закрывается участок пр. Ленина от ул. Южной до озера и въезд на пр. Ленина с ул. Садовой: здесь будет организовано построение участников акции «Бессмертный полк»;

- с 9.00 до 11.30 - участок пр. Ленина от ул. Южной до ул. Республиканской (кроме улиц, пересекающих пр. Ленина);

- с 10.30 до 11.30 - в это время по пр. Ленина от Дворца молодёжи «Строитель» до пл. Победы пойдут участники акции «Бессмертный полк»;

- с 10.00 до 12.40 - ул. Плюснина от ул. Бойчука до ул. Георгия Седова;- с 9.00 до 18.00 - участок пр. Ленина от ул. Плюснина до ул. Республиканской;- с 9.00 до 13.00 - участок по ул. Плюснина от ул. Гагарина до дома № 1 на ул. Плюснина;- с 9.00 до 17.00 - участок ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;- с 9.00 до 12.30 - участок пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Торцева;- с 9.00 до 16.00 - участок  пр. Ленина от ул. Торцева до ул. Советской;- с 9.00 до 12.30 - участок ул. Советской от ул. Полярной до ул. Гагарина.

Также 9 мая будут изменены схемы движения городских автобусов №№ 1, 3, 3а, 15 и 22. 

Автобус № 1 с 8.30 до 14.00 на Яграх будет ходить только до ул. Гоголя.Автобусы №№ 3, 3а и 15 с 9.00 до 12.30 вместо участка ул. Советской от ул. Гагарина до ул. Профсоюзной будут двигаться по ул. Лесной (посадка и высадка пассажиров будет на существующих остановочных пунктах).

Автобусы №№ 3, 3а и 22 с 9.00 до 11.30 будут двигаться не по ул. Южной (имеется в виду участок от ул. Железнодорожной до пр. Ленина), а по ул. Ломоносова также со всеми остановками.

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