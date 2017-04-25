Ветер ночью юго-западный и западный, с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-16 м/с. Температура ночью -4,+1°; днем +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 5 мая, 10:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/05/50579.html
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5 мая в Поморье пройдёт мокрый снег и дождь
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут осадки, в виде мокрого снега и дождя.
Ветер ночью юго-западный и западный, с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-16 м/с. Температура ночью -4,+1°; днем +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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