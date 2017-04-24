В Кенозерский национальный парк прилетели редкие канадские казарки

В весеннюю декаду наблюдений за птицами (1 по 10 мая) на льду Кенозера была замечена пара канадских казарок.

Эти североамериканские птицы во второй половине XX века успешно акклиматизировались на Британских островах, в Норвегии, Швеции, в некоторых областях южной Финляндии и даже в Новой Зеландии. Изредка наблюдались в составе стай лебедей на водоемах северо-запада России.

С 1990-х годов отмечены единичные случаи гнездования канадской казарки на ряде островов Финского залива и Ладожского озера. На территории России естественная популяция канадской казарки представлена алеутским подвидом B.c. leucopareia, внесенным в Красную Книгу России.

Сам факт появления в Кенозерье редкой для России птицы крайне интересен для орнитологов. А фиксация в весенний период пары канадских казарок дает надежду на предположение о их возможном гнездовании, - пишет портал "Правда Севера".