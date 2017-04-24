Архангелогородцам предлагают приобщаться к миру искусства

Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает северян в мае посетить их творческую мастерскую и раскрасить свой досуг яркими красками. Занятия проходят в удобное для населения время в выходные. В центре предоставляют все необходимые материалы.

«Мы предлагаем людям внести разнообразие в свою жизнь, начать удивлять своих близких неповторимыми и памятными подарками. Чтобы изменить привычный облик серых вещей, не обязательно быть художником или дизайнером. Необходима фантазия, вдохновения и профессионал, который поможет воплотить идеи в жизнь», - отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Кроме того, подобные занятия помогают родителям и детям развивать фантазию, тренировать мелкую моторику и приобщаться к миру искусства.

В мае участники мастерской смогут создать изящную композицию из живых цветов и французских десертов-макарун, изготовить элегантный органайзер для мелочей и красивую парящую чашку с ароматными цветами, сделать стильный и аппетитный декор на ложку из полимерной глиной.

Записаться на занятия можно в личном сообщении в группе или по телефонам: 8(8182) 28-69-40, 8 911 670 5353.