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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/04/50564.html

Общество

В Архангельске готовят выездных специалистов для детей с нарушениями развития

В Архангельске готовят выездных специалистов для детей с нарушениями развития
РressFoto
По статистике детей, имеющих множественные нарушения развития, в Архангельской области около 400. Только в Архангельске — 150 сложных детей.

Родительский проект «Кратковременная передышка» победил в конкурсе целевых проектов социально ориентированных НКО.

По словам председателя родительской организации помощи детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями (АРГИМОЗ) Натальи Костиной, задумка проекта — попытаться апробировать модель надомной формы сопровождения особых семей.

— Категория наших детей нуждается в очень специфических услугах. Это тяжёлые дети, которые откликаются на реабилитацию, но реабилитационный потенциал у них, в силу состояния здоровья, невысок, — поясняет Наталья Костина. — И часто наши дети просто остаются «за бортом» — без реабилитации, без социальной помощи. Маме говорят: «Ну, что вы хотите? У вас же такой ребёнок».

— Сколько семей получат поддержку благодаря проекту?

— В «Короткую передышку» будет включено восемь семей. Пока восемь, поскольку проект пилотный. Вся помощь семье в рамках проекта — бесплатная. И это основное преимущество, так как семьи, где воспитываются тяжёлые дети, обычно неплатёжеспособные. Чаще всего в семье мама остаётся один на один с ребёнком. При этом не работает, так как физически ей просто не отойти от ребёнка. 

Готовить сиделок для проекта поможет СГМУ. Первоначально планируется, что таких специалистов будет четверо. К работе они приступят уже в сентябре. 

Одна из целей проекта, по словам Юлии Ковалёвой, состоит в том, чтобы показать — с тяжёлыми детьми можно работать. 

Если опыт «Короткой передышки» окажется удачным, следующим шагом станет организация в Архангельской области выездной паллиативной службы, в которую войдут не только сиделки, но и неврологи, психологи, медицинские сёстры, - пишет ИА "Регион 29".

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