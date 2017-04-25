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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/04/50561.html

Общество

Владимир Мединский пообещал поддержку в реставрации Антониево-Сийского монастыря

Владимир Мединский пообещал поддержку в реставрации Антониево-Сийского монастыря
Фото пресс-службы РВИО
Об этом министр культуры России сообщил настоятелю монастыря игумену Варлааму на открытии интерактивной выставки «Война и мифы» в Архангельске.

«Сейчас на храмы обители, являющиеся объектами культурного наследия, выделяются небольшие средства по федеральной целевой программе "Культура России", но их недостаточно для комплексной реставрации, — рассказал отец Варлаам. — Владимир Мединский сказал, что финансирование работ будет продолжено. Также глава Минкультуры выразил готовность возглавить оргкомитет по подготовке и проведению празднования 500­летия Антониево-Сийского монастыря в 2020 году».

Отец Варлаам поблагодарил Владимира Мединского за помощь и подарил образ преподобного Антония Сийского.

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, интерактивная выставка «Война и мифы» направлена против попыток фальсифицировать историю нашей страны.

Экспозиция дает возможность посетителям самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают о массовом героизме советских солдат, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Архангельск стал третьим городом, куда приехала выставка «Война и мифы». Ранее она была представлена в Москве, Туле и Иваново. В столице Поморья экспозиция будет открыта до 30 июня 2017 года.

Организатором выставки выступило Российское военно-историческое общества (РВИО). Настоятель Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский) входит в состав попечительского совета регионального отделения РВИО. 

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