В Новодвинске прошла встреча "Трёх поколений"

Новодвинское отделение «Российского Союза Ветеранов Афганистана» уже десять лет, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводит встречи «Трёх поколений».

27 апреля в центре начальной военной подготовки прошла традиционная встреча трёх поколений.

На встрече присутствовали: ветеран Великой Отечественной войны Александр Бессонов, труженики тыла - Кира Бессонова, Александр Бараев, Вера Третьякова, узники концлагерей – Адина Кузнецова, дети войны – Валуца Николаевич и Лира Тимчак, председатель Новодвинской организации ветеранов - Виктор Доронин, начальник отдела организации образования управления социальной политики администрации города - Дарья Попова, начальник отдела по работе с обращениями граждан управления социальной политики администрации города Елена Тимчак, активисты «Российского Союза ветеранов Афганистана» ветераны войны в Афганистане: Виктор Дмитриевский, Олег Шуньгин и ветераны боевых действий на Северном Кавказе, участник военного конфликта на острове Куба Александр Докучаев и учащиеся 6 «Б» класса Новодвинской гимназии.

В своей вступительной речи Виктор Дмитриевский поздравил всех присутствующих с Днём Победы в Великой Отечественной войне и высказал огромные слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Перед собравшимися выступил Сергей Корельский с песней «Ветераны».

Александр Лаврентьевич Бессонов после окончания подготовительных курсов в г. Вологда в 1943 году попал на фронт, был разведчиком, а 9 Мая поставил свою подпись на стене Рейхстага в Берлине, увековечив свою фамилию вместе со своими боевыми товарищами.

Кира Платоновна Бессонова и Лира Михайловна Тимчак рассказали присутствующим, как в те далёкие, трудные для всей страны годы трудились в тылу, делая всё для скорейшей победы.

Также гостям был показан фильм «Архангельск 1941-1945», а после фильма перед учениками Новодвинской гимназии с рассказом о своей службе и показом экспонатов, выступил Анатолий Имбра, прослуживший в вооружённых Силах Российской Федерации более 30 лет.

По окончании встречи активисты «Российского Союза ветеранов Афганистана» вручили ветеранам цветы и подарки, а также продолжили дружескую встречу за чашкой чая, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.